川崎汽船をマークしておきたい。海運大手３社の一角で自動車船や食料・鉱石といったドライバルク船などで強みを持っている。２０１８年４月に事業統合したコンテナ船事業は、依然として足もとの市況は厳しいものの底入れが近いとの見方も浮上。また、自動車船は米国や欧州で需要が拡大傾向にある。２６年３月期は売上高が前期比６％減の９８４０億円、営業利益が同１６％減の８６０億円と減収減益見通しながら、これは株価