アイ・エス・ビーが大幅反発している。２２日の取引終了後に関東財務局に提出された大量保有報告書で、シンガポールに拠点を置く投資運用会社アクシウム・キャピタル社が５．０８％の株式を保有していることが新たに判明しており、需給思惑的な買いが入っているようだ。なお、投資目的は純投資で、報告義務発生日は１２月１５日となっている。 出所：MINKABU PRESS