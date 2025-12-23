ポートは大幅高。２２日取引終了後、現在参入に向けて検証を進めている系統用蓄電所事業について、想定よりも順調な立ち上げに成功し、初年度（２６年３月期）から黒字化する見通しになったと発表した。検証を終えて２６年３月期中に本格参入の意思決定を行う予定という。材料視した買いが入っている。 出所：MINKABU PRESS