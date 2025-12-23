午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２７５、値下がり銘柄数は２７９、変わらずは４６銘柄だった。業種別では３３業種中２８業種が上昇。値上がり上位に空運、その他金融、証券・商品、保険など。値下がりで目立つのは非鉄金属、建設、ゴム製品。 出所：MINKABU PRESS