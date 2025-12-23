血液検査は多くの疾患の早期発見に大きく貢献し、症状が出る前の段階で異常を捉えられることも少なくありません。定期的な検査により、生活習慣病やがん、血液疾患などを早期に発見し、適切な治療へつなげることが可能です。早期発見により治療の選択肢が広がり、予後の改善が期待できるケースも多くあります。ここでは生活習慣病の早期発見と、がんや血液疾患の発見について、それぞれの重要性を解説します。 監修医師：