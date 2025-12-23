23日10時現在の日経平均株価は前日比20.43円（-0.04％）安の5万381.96円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1275、値下がりは279、変わらずは46と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は110.97円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、東エレク が32.09円、ＳＢＧ が16.04円、ファストリ が12.84円、住友電 が5.52円と続いている。 プラス寄与度トップはソニー