2025年12月1日（月）から、『ルタオ新千歳空港店』にて、北海道ならではの素材を心ゆくまで堪能できるソフトクリーム『シメグラッセ 北海道産メロン』が販売されています。 食事の後にデザートで締めくくる“シメパフェ”文化が定着しつつある北海道。『ルタオ』では旅行の合間や、食事の後に、手軽に楽しめて北海道の思い出をさらに豊かにする、旅の締めくくりのデザートとして『シメグラッセ 北海道産メロン