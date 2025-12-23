2025年12月22日、韓国・聯合ニュースによると、人気グループ「BTS（防弾少年団）」のメンバー、JUNG KOOK（ジョングク）さんの自宅に侵入しようとした50代の日本人の女が立件された。ソウル・龍山（ヨンサン）警察署は22日、住居侵入未遂の嫌疑で告訴された女を16日に立件し捜査中だと明らかにした。ストーキング処罰法違反の嫌疑も適用されている。女は先月12〜14日、ジョングクさんの住居のドアロックを解除しようと数回操作した