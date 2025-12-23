23日発売の『アップトゥボーイ Vol.358』（ワニブックス）では、2025年で同誌のグラビアに最も多い人数が登場したアイドルグループ「僕が見たかった青空」を特集。今回はグループから卒業する持永真奈の誌面カットと、本誌のコメントより抜粋が公開された。【表紙カット】オトナっぽく…真っ赤なドレスに身を包んだ僕青メンバー表紙を飾るのは、金澤亜美、杉浦英恋、八木仁愛の3人。今年発売された3枚のシングルでメインメンバ