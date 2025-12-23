お笑い芸人・千原ジュニアがMCを務める特別番組『笑いの総合格闘技！千原ジュニアの座王 新春SP』が、来年1月2日夜にカンテレ・フジテレビ系全国ネットで放送されることが決まった。審査委員長、プレイヤーが発表された。【番組カット多数】『座王』新春SPお笑い賞レース王者＆ファイナリストがボケまくり『座王』は、漫才やコント、ピン芸などの作り込んだネタではなくショートネタを競い合う、いわば“笑いの総合格闘技”