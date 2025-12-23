Image: Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。スマートウォッチほどかさばらず、指輪のように装着するだけで、体の状態を可視化できる「スマートリング」が注目を集めています。しかし、センサーの精度やサイズの快適さなど気になる点も多いですよね。そこで今回は、指にはめるだけで、睡眠、心拍数、体表温、活動量などをモニタリン