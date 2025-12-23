Image: Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。オフィスや学校、ジムでマイボトルを使う人が増える中、「席を離れている間に中身を触られないか」「似たようなボトルと間違えられないか」という不安を感じる声が増えています。そんな悩みを解決するのが、指紋認証ロック機能を搭載した次世代スマートボトル「c-mon（シーモン）」。登録