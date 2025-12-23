筆者の友人・K代は3歳年下の夫・小学生の息子と3人で暮らしていました。K代の夫は出産後から何度か女性問題を起こしたことがあるのですが、K代はあきらめて生活していたそうです。そんなK代がある日、離婚を決意するのですが……。 DV 私の夫は、息子の出産後からどうやら不倫関係にある女性がいるようでした。息子が小学校へ上がる頃になると、家に帰ってこないことも増えたのです。 そんなある日。私が見るに見かねて帰宅し