バリー・マニロウさん＝2025年2月（RichardShotwell・Invision・AP＝共同）【ニューヨーク共同】「哀しみのマンディ」などで知られる米国の歌手バリー・マニロウさんが22日、左肺にがんが見つかったと自身のインスタグラムで明らかにした。初期段階で転移の可能性は低く、近く手術を受ける予定だとしている。気管支炎の症状が続いていたため、医師の勧めでMRI検査を受けて判明した。マニロウさんは「早期に見つかって幸運だ