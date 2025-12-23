お笑いコンビ「ハリセンボン」近藤春菜（42）が23日、自身のインスタグラムを更新し、仲良しのタレント、女優との忘年会＆クリスマス会ショットを披露した。「忘年会とクリスマス会と定例会と…そんな感じで集まりましてん」と書き出すと、自身とタレントのベッキー、女優の森カンナの食事会を楽しむ3ショットをアップ。ベッキーはピース、森はスマホ通話中で「安心仲間」とつづると、ハッシュタグでは「おんなじ事務所」「