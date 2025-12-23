目には目を、歯には歯を。ならばイケメンを倒そうと思えば、イケメンだ。「大和証券Mリーグ2025-26」12月22日の第1試合で、TEAM雷電・本田朋広（連盟）とU-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）が対戦。イケメン雀士として知られる2人が、激しい火花を散らすシーンに、ファンが盛り上がった。【映像】火花散るイケメン対決！本田が鈴木優に満貫を食らわせたシーン「役満プリンス」と呼ばれる本田と、「戦闘民族」の異名を持つ鈴木