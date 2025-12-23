JR西日本によりますと、きょう（23日）山陽本線の熊山駅～万富駅間で貨物列車が動物と接触したため、寝台特急サンライズ出雲号に遅れが発生しているということです。 【東京⇒出雲市方面】12月22日始発サンライズ出雲号（出雲市行き）約50分遅れ（午前9時20分現在） JR西日本では最新の運行状況についてホームページでの確認を呼びかけています。