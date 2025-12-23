ナインアワーズとSBIホールディングスは、12月5日付けで資本業務提携を行った。SBIホールディングスはグループ企業を通じ、ナインアワーズの株式34.8％を取得し、持分法適用関連会社となる。12月22日付けで取締役の渡邊保之氏が代表取締役、前代表取締役CEOの松井隆浩氏はアドバイザーに就任した。両社は不動産ネットワークを活用した物件情報の取得やホテルの開発型ファンドの検討、SBIグループの投資先物件に対する運営ノウハウ