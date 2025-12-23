新観光船「大茶会」が運行開始箱根の芦ノ湖で、「お茶」をテーマとする新観光船「大茶会（だいちゃかい）」が2025年12月20日（土）から運行を開始しました。同船は1986年に就航した既存の遊覧船を大幅に改装して生まれ変わった船で、建築家の川西康之さんがデザインを担当。船内には多様な居場所が設けられ、思わず散策したくなるような空間となっています。【画像】船内スゴッ！これが新観光船「大茶会」の内部です「大茶会」は