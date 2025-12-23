ミラノ・コルティナ冬季五輪のロゴ＝12月（ロイター＝共同）国際スケート連盟（ISU）は22日までに来年2月のミラノ・コルティナ冬季五輪のスピードスケートで各国・地域が獲得した出場枠を発表し、日本は男女ともに7となった。ワールドカップ（W杯）4大会の成績に基づき、オランダが男女で最大9枠を得た。日本は男女の500メートルなどで3枠を確保し、女子マススタートも2枠獲得。男子団体追い抜きは2大会ぶりに出場権を得た。男