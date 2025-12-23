三菱重工業とエクシオグループは12月22日、エクシオグループの自社データセンターにおいて、二相式ダイレクトチップ冷却（二相式DLC）によって効率的に冷却した画像処理半導体（GPU）サーバの構築・商用利用を開始したと発表した。両社によると、国内初のことだという。二相式DLC（Direct Liquid Cooling）は、液体と気体の両方の冷媒を使い、GPUチップに冷却液を直接流して熱を取り除く。エクシオグループの自社データセンター○