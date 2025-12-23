俳優の波瑠と高杉真宙が23日、双方のインスタグラムを更新し、結婚を発表。波瑠はウエディングドレス姿と白無垢姿も公開した。波瑠と高杉真宙2023年にフジテレビ系ドラマ『わたしのお嫁くん』で共演した2人。インスタグラムでは連名の文書を投稿し、「関係者の皆様いつも応援してくださっている皆様私ごとで大変恐縮ではありますが、この度私たち、高杉真宙と波瑠は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます」