あの人はいま〜田原豊（前）「明確なビジョンを持って帰ってきたわけじゃないんですけどね。ちょっとしたタイミングです。おかんの病気のこともあったし、都会で夢を見られる年齢でもなくなった。自分の人生はつくづく人に支えられてきたと感じていますが、もう43歳。今後は人に助けられるんじゃなく、自分で何かできたらと思っています」鹿児島県霧島市JR国分駅前。まだ暑さが厳しい夏の終わり、大粒の汗をかきながら、田原豊は