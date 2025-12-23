俳優の波瑠と高杉真宙が23日、双方のインスタグラムを更新し、結婚を発表した。波瑠と高杉真宙2人は連名の文書を投稿。「関係者の皆様いつも応援してくださっている皆様私ごとで大変恐縮ではありますが、この度私たち、高杉真宙と波瑠は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます」と伝えた。続けて、「仕事を通じてお互いを知り、時間を重ねていく中で、これからの人生を共に歩んでいきたいという思いに至りま