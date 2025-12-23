観音寺警察署 酒気帯び運転をしたとして観音寺市の土木作業員の男が逮捕されました。 警察よると、12月22日午後11時過ぎ、香川県観音寺市植田町の県道で、観音寺市粟井町の土木作業員の男（50）が酒気を帯びた状態で軽自動車を運転した疑いで道路交通法違反（酒気帯び運転）の容疑で現行犯逮捕されました。 男は容疑を認めています。