中国商務部は12月22日、EU原産の関連輸入乳製品に対する補助金についての調査の初歩的な裁定を発表しました。調査機関は「EU原産の関連輸入乳製品に補助金が存在し、中国国内の関連乳製品産業が実質的な損害を被っている。補助金と実質的な損害との間には因果関係がある」と認定しました。国務院関税税則委員会は商務部の勧告に基づき、2025年12月23日より、EU原産の関連乳製品に対して臨時相殺関税保証金の形式で、臨時相殺関税措