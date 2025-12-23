いよいよ年末年始の足音が聞こえ始め、家族や親戚と過ごす冬休みの計画を立てている方も多いのではないでしょうか。穏やかな時間が流れるエリアで、心まで温まるようなひとときを過ごせる場所が注目を集めています。All About ニュース編集部は12月8〜9日、全国10〜70代の男女250人を対象に「温泉地」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、長期休みに行きたいと思う「大阪府の温泉地」を紹介します！※