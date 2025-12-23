女優森山未唯（25）が23日までに自身のインスタグラムを更新。22日発売の「週刊プレイボーイ」の掲載を告知した。森山は「本日12月22日(月)発売の#週刊プレイボーイに掲載されていますデジタル写真集『My Dear Girl』も発売中なので絶対チェックしてね！！」と告知し、水色のビキニ姿やランジェリーショットを公開。「そして！2026年1月12日！初のデジタル写真集サイン会も開催決定です続報はお待ちくださいプール楽し