俳優の阿部サダヲが、スペシャルドラマ『新年早々 不適切にもほどがある！〜真面目な話、しちゃダメですか？〜』（TBS系2026年1月4日後9：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。【写真あり】“妻”とのラブラブ写真が公開された阿部サダヲ公式SNSは「ふてほど撮影日誌」として「純子10歳の誕生日に餃子パーティーする2人具の入れすぎは注意だぞ〜！夫婦ショットも公開#美味しそう楽しそう」と