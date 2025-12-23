トランプ米大統領、ベネズエラのマドゥロ大統領（ともにゲッティ＝共同）【ワシントン共同】ノーム米国土安全保障長官は22日、FOXニュースのインタビューで、トランプ政権はベネズエラへの圧力強化を通じ、反米マドゥロ大統領が「退く必要があるというメッセージを発している」と明言した。トランプ大統領も22日、南部フロリダ州で記者団に対し、マドゥロ氏は辞任することが「賢明だ」と発言した。トランプ政権は米国への麻薬