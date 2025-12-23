女優でグラビアアイドルの小池里奈（32）が23日、自身のインスタグラムを更新。グラビアで賞を受賞したことを報告した。「嬉しいお知らせ」と題し、「なんと「週刊SPA!」の“グラビアン魂アワード2025”にてリリー・フランキー個別賞をいただきました」と明かした。「嬉し過ぎるこれからも現役で頑張らせていただきます！リリーさんが私に何賞と名付けてくれたのかはぜひ本日発売の「週刊SPA!」でチェックしてね嬉しいからオ