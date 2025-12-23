佐々木世麗騎手＝兵庫・中塚猛厩舎＝は２３日、園田競馬で７鞍に騎乗する。８Ｒは全８勝を挙げている相性のいいアエディフィカータとのコンビで参戦。「休み明けの前走は調教から気合がなかった」と評価。叩き２走目での変わり身に期待したい。１ＲアモールファティＢ２ＲラスクミソＢ３ＲヤシロスマイリーＣ６ＲプレシャスストーンＣ７ＲロッカバラードＢ８Ｒアエディフィカ