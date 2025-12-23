ヤクルトからポスティングシステムで２年３４００万ドル（約５３億７２００万円）の契約でホワイトソックス入りが決まった村上宗隆内野手（２５）が２２日（日本時間２３日）、本拠地のシカゴで入団会見を行った。同日、球団は公式Ｘで「村上宗隆はこのホリデーシーズンの時期に、『シカゴ住民のために何か特別なことをしたい』と申し出た。シカゴの人々にクリスマスプレゼントを贈った」とし、村上が計２万ドル（約３１４万円）