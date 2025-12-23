この先一週間、気圧が短い周期で変化する見込み。特に明日24日は、ほぼ全国で気圧下降による影響度が大きくなりそう。頭痛やめまいなど、十分な注意が必要です。低気圧や前線が頻繁に通過今日23日は、日本付近は高気圧の圏内。ただ、高気圧の中心が次第に東へ離れるため、全国的に気圧が下降。札幌をはじめ日本海側の地域ほど影響度が大きくなりそうです。明日24日は前線を伴った低気圧が発達しながら通過し、全国的に気圧が下降。