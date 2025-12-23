２３日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比２７円安の５万０３７４円と小幅安で始まった。 前日の米株式市場は、ＮＹダウは２２７ドル高と上昇。主力のハイテク株を中心に堅調だった。ただ、米国株は上昇したものの、為替市場では１ドル＝１５６円８０銭前後へ円高が進行している。これを受け、東京市場で日経平均株価は小幅安でスタートした。 出所：ＭＩＮＫＡＢＵＰＲＥＳＳ