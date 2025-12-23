ドル円理論価格1ドル＝156.47円（前日比+0.50円） 割高ゾーン：157.22より上 現値：156.80 割安ゾーン：155.72より下 過去5営業日の理論価格 2025/12/22155.98 2025/12/19155.37 2025/12/18154.45 2025/12/17154.36 2025/12/16153.26 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動