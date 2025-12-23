「カツサンドといえば？」と聞かれたら、多くの人が『まい泉（とんかつ まい泉）』と答えるのではないでしょうか。そんな、同店の代名詞といえる『ヒレかつサンド』が冷凍食品としても発売開始しました。特徴や味わいなどをレポートします！約3年の試行錯誤の末に誕生2025年の11月に60周年を迎えた『とんかつ まい泉』。有楽町の日比谷三井ビルにあった地下商店街に出店したのがルーツで、現在は青山（最寄り駅は表参道）に本店が