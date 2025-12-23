ホワイトソックスは２２日（日本時間２３日）、公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。ヤクルトからポスティングシステムによって加入した村上宗隆内野手（２５）がシカゴの本拠地レート・フィールドで行った記者会見の動画を投稿した。グレーのシャツに５番のタテジマをまとった村上はクリス・ゲッツＧＭと記者の前へ。英語で「こんにちは。村上宗隆です」と自己紹介すると「ホワイトソックスファンのみなさんは、私の心の中にある」