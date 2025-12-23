アメリカ企業Rocket Lab（ロケットラボ）は日本時間2025年12月21日に「Electron（エレクトロン）」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていた人工衛星はロケットから無事に分離されたことを、Rocket Labが報告しています。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：Electron (The Wisdom God Guides)ロケット：Electron打ち上げ日時：日本時間 2025年12月21日15時36分発射場：ロケットラボ 第1発射施設（ニュ