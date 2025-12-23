俳優の高杉真宙（２９）と波瑠（３４）が２３日、それぞれのインスタグラムで結婚を発表した。２人は同じ文面のメッセージをアップ。ラストの署名は直筆で、２人ともよく似た几帳面な文字でファンに報告した。２人は２３年のフジテレビ系ドラマ「わたしのお嫁くん」で共演。波瑠が仕事は完璧だがズボラな女性を、高杉は波瑠の会社の後輩で家事が圧倒的に得意な家事力最強男子を演じた。高杉は１４日に最終回を迎えたＴＢＳ