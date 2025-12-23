まもなくクリスマスを迎えるのを前に神奈川県箱根町では訪れた人の気分を盛り上げるツリーが人気となっています。【映像】ライトアップされたクリスタルガラスのツリー箱根ガラスの森美術館の庭園には、高さおよそ10メートルで15万粒ものクリスタルガラスが使用されたクリスマスツリーが夜空に輝いています。このツリーは電飾を使わずに、昼は太陽光、夜はライトアップで輝きを放ち、箱根のクリスマスシーズンを彩る名物とな