象印マホービンは３日続伸している。２２日の取引終了後、集計中の２５年１１月期連結業績について、売上高が従来予想の９００億円から９１１億５１００万円（前の期比４．５％増）へ、営業利益が７０億円から７４億３６００万円（同２４．９％増）へ、純利益が４８億円から５９億８０００万円（同７．５％減）へ上振れて着地したようだと発表しており、買いを集めている。 国内で炊飯ジャーの最上位機種である