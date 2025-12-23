ロート製薬は５日続伸。２２日取引終了後、２６年３月期分から株主優待制度を拡充すると発表した。１００株以上保有する株主を対象に、保有状況に合わせてココロートパークのポイント付与や製品詰め合わせの還元率を高めるという。これが好感されている。 出所：MINKABU PRESS