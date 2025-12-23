アライドテレシスホールディングスが大幅高で３日続伸している。２２日の取引終了後に自社株２７０万３５６７株（消却前発行済み株数の２．５１％）を１２月３０日付で消却すると発表しており、好材料視されている。なお、消却後の発行済み株数は１億５０１万２１７６株となる。 出所：MINKABU PRESS