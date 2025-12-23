データセクションが３日続伸となっている。同社は２２日、タイのバンコク近郊でのＡＩデータセンター設立に向けて、同国のデータセンター企業との間でＡＩデータセンター向け施設利用にかかる契約を締結したと発表。これが新たな買い手掛かりとなっているようだ。 このデータセンターは２６年１月に１０メガワットの電力供給の準備が完了し、同年早期の本番稼動を予