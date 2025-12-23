ドジャースをFAとなっている“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手（34）が22日（日本時間23日）、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。24年までオリックスでプレーしたマーウィン・ゴンザレス氏（36）との2ショット写真を公開した。キケは「俺の兄弟みたいなやつ」と記し、ゴンザレス氏と仲良く肩組む写真を投稿。2人はともにプエルトリコ出身で過去にアストロズなどで一緒にプレーしている。ゴンザレス氏は両打