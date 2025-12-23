◆園田競馬４日目（１２月２３日）《小牧太》２１９勝。ジーティートゥルー（９Ｒ）で勝利を意識。「ここでも通用する力はある」（◎）。スノーデイ（１２Ｒ）も「１２３０メートル戦にしてどうか」（◎）。サトノルクソン（１１Ｒ）は「上位争いに加わりたい」（○）。ノーブルライナー（８Ｒ）は「ひとつでも上位を目指して」（△）。《下原理》１２４勝。ネバーセイグッバイ（８Ｒ）に力が入る。「いいレースが続い