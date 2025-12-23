「人斬り以蔵」歴史上の人物、特に幕末のような激動の時代を生きた人々は、後世の創作によって本来の姿とはかけ離れたイメージが定着してしまうことがあります。土佐藩出身で、幕末四大人斬りのうちの一人とされる「人斬り以蔵」こと岡田以蔵も、そうした人物の一人と言えるでしょう。一八三〇年代の末に生まれたとされる彼は、ドラマや小説の中で、時には純粋な暗殺者、またある時には悲劇の主人公として、善悪両方の側面から描か