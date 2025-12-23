邦画実写歴代興行収入1位、映画「国宝」ブームは衰え知らず。都内ではモーニング、またはレイトショー帯に移ったものの「国宝見た？」に乗り遅れんとばかりに映画館には人が集まっている。唯一午後13時台に上映している新宿ピカデリーは週末は完売で2時間前に行っても空振りで、ようやっと平日行ってみると、最前列と2列目以外は満席という盛況ぶり。平日の昼だけに中高年層が多いが、中には学生など若いカップルも多かった。【