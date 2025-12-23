トランプ米大統領は22日、極超音速ミサイルなどを搭載し戦闘力と規模を大幅に引き上げた次世代戦艦建造計画を発表した。トランプ大統領はこの日フロリダ州マールアラーゴの私邸での記者会見で「米海軍が史上最大規模の戦艦2隻を新たに建造する計画を承認したことを発表することになり非常に光栄」と明らかにした。彼は「米海軍に向け建造中のこの艦隊をわれわれは『黄金艦隊』と呼ぶ」と述べた。トランプ大統領はまず2隻の戦艦から